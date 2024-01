Hunan Dongting Aquaculture Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die technische Analyse der Dahu Aquaculture-Aktie ergibt für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage einen Durchschnitt von 6,34 CNH. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 6,24 CNH, was einem Unterschied von -1,58 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts von 6,64 CNH liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,02 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der kurzfristigen Analysebasis führt. Insgesamt erhält Dahu Aquaculture also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Dahu Aquaculture lassen sich über die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf kaum Änderungen hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Dahu Aquaculture in diesem Punkt also als "Neutral" eingestuft.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sieben "Schlecht" und ein "Gut", was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Dahu Aquaculture hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,01 Prozent erzielt, was 13,91 Prozent über dem Durchschnitt ("Verbrauchsgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -10,69 Prozent, und Dahu Aquaculture liegt aktuell 13,7 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.