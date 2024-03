Hunan Dongting Aquaculture Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Dahu Aquaculture-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 6,37 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,21 CNH, was einem Unterschied von -18,21 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,4 CNH, was einem Unterschied von -3,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält Dahu Aquaculture für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Auch exakt berechenbare Signale deuten auf eine negative Stimmung hin, insgesamt wurden 10 Schlecht-Signale identifiziert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche hat Dahu Aquaculture in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +17,03 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 17,14 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Daher erhält Dahu Aquaculture in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies hat zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment geführt. Allerdings konnte eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt wird Dahu Aquaculture daher für diese Stufe mit "Schlecht" bewertet.