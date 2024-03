Hunan Dongting Aquaculture Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild hinsichtlich Dahu Aquaculture stark zum Negativen verändert. Diese Veränderung basiert auf der Tendenz der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zu besonders positiven oder negativen Themen. Da in diesem Fall negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auf der anderen Seite war jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu verzeichnen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Dahu Aquaculture daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Dahu Aquaculture-Aktie ein Durchschnitt von 6,37 CNH für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,21 CNH, was einem Unterschied von -18,21 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 5,4 CNH, was einer Abweichung von -3,52 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Dahu Aquaculture somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Dahu Aquaculture aktuell mit einem Wert von 22,22 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 47, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für den RSI.

Im Branchenvergleich hat Dahu Aquaculture in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,88 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -23,91 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,03 Prozent im Branchenvergleich für Dahu Aquaculture. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance bei -24,02 Prozent, wobei Dahu Aquaculture 17,14 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.