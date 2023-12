Hunan Development Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Aktienkurs von Hunan Development hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,18 Prozent erzielt, was 33,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor der Versorgungsunternehmen liegt die Aktie also deutlich zurück. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -1,34 Prozent, was bedeutet, dass Hunan Development aktuell 33,84 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Hunan Development bei 9,7 CNH und ist damit -2,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 sich auf -15,21 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Hunan Development hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien über das Unternehmen war in den letzten vier Wochen jedoch unauffällig, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Aktuell bietet die Aktie von Hunan Development eine Dividendenrendite in Höhe von 0 %, was 2,13 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.