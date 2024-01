Hunan Development Aktie: Was kann da noch kommen?

Hunan Development schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,12 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,12 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht" im Vergleich zu anderen unabhängigen Stromerzeugern und Energiehändlern.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -24,93 Prozent, was 24,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 0,06 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hunan Development-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 52,3, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hunan Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,13 CNH. Der letzte Schlusskurs von 9,74 CNH weicht um -12,49 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Hunan Development-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.