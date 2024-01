Hunan Development Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Hunan Development weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,13 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei einem Wert von 184, was im Vergleich zu Werten aus der Branche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt ist. Aus fundamentalen Kriterien erhält Hunan Development daher eine "Neutral"-Bewertung. In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. In der technischen Analyse ergibt sich, dass die Hunan Development derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -8,24 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +1,99 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

