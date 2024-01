Hunan Dakang Food and Agriculture Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Aktienkurs von Pengdu Agriculture & Animal Husbandry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,15 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -10,31 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Pengdu Agriculture & Animal Husbandry im Branchenvergleich eine Underperformance von -26,84 Prozent aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,6 Prozent im letzten Jahr, und Pengdu Agriculture & Animal Husbandry lag 26,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pengdu Agriculture & Animal Husbandry einen Wert von 276 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 0) liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Pengdu Agriculture & Animal Husbandry liegt bei 45,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Auf dieser Grundlage wird Pengdu Agriculture & Animal Husbandry derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,03 CNH, während der Kurs der Aktie bei 1,59 CNH um -21,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,74 CNH zeigt eine Abweichung von -8,62 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher in der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für Pengdu Agriculture & Animal Husbandry ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Schlecht" führt.