Hunan Dakang Food and Agriculture Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Dividendenrendite von Pengdu Agriculture & Animal Husbandry liegt gegenüber dem Branchendurchschnitt für Nahrungsmittel aktuell bei 0 %, was 1,64 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 1,64 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 2,13 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 1,7 CNH liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -20,19 Prozent und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,77 CNH, was einer Abweichung von -3,95 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Pengdu Agriculture & Animal Husbandry eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Pengdu Agriculture & Animal Husbandry im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" eine Rendite von -33,09 Prozent verzeichnet, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -2,51 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt das Unternehmen mit 30,58 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.