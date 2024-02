Hunan Dakang Food and Agriculture Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Unternehmen Pengdu Agriculture & Animal Husbandry wird derzeit neutral bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 276,07 liegt, was dem Branchendurchschnitt entspricht. In Bezug auf die technische Analyse erhält das Unternehmen jedoch eine schlechte Bewertung. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen Abweichungen von -12,08 Prozent bzw. -28,02 Prozent. Dies weist auf einen Abwärtstrend hin. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Nahrungsmittel" hat Pengdu Agriculture & Animal Husbandry eine Rendite von -56,33 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Die relative Stärke (RSI) des Unternehmens wird als neutral eingestuft, da der Wert weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Unternehmen auf Basis der technischen Analyse eine schlechte Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Hunan Dakang Food and Agriculture-Analyse vom 23.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Hunan Dakang Food and Agriculture jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hunan Dakang Food and Agriculture-Analyse.

Hunan Dakang Food and Agriculture: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...