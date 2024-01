Hunan Dakang Food and Agriculture Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Pengdu Agriculture & Animal Husbandry derzeit bei 2,01 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 1,53 CNH liegt und damit einen Abstand von -23,88 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,74 CNH, was einer Differenz von -12,07 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pengdu Agriculture & Animal Husbandry derzeit bei 276,07, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 0 auf. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -1,71 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" führt. Aus diesem Grund erhält Pengdu Agriculture & Animal Husbandry eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche erzielte Pengdu Agriculture & Animal Husbandry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,15 Prozent, was eine Underperformance von -26,7 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite 26,53 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.