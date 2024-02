Hunan Dakang Food and Agriculture Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten.

Für Pengdu Agriculture & Animal Husbandry wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 52,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 62,38, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgüter-Sektor hat die Aktie von Pengdu Agriculture & Animal Husbandry im letzten Jahr eine Rendite von -56,33 Prozent erzielt. Dies liegt 36,15 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Nahrungsmittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -20,06 Prozent, wobei Pengdu Agriculture & Animal Husbandry aktuell 36,27 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,84 Prozent, was zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Pengdu Agriculture & Animal Husbandry-Aktie von 1,31 CNH 28,8 Prozent unter dem GD200 (1,84 CNH) liegt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 1,52 CNH auf, was einem Abstand von -13,82 Prozent zum Aktienkurs entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.