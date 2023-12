Hunan Dakang Food and Agriculture Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Aktie von Pengdu Agriculture & Animal Husbandry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,86 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") einer Unterperformance von 31,92 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -4,55 Prozent, und Pengdu Agriculture & Animal Husbandry liegt aktuell 32,31 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde über Pengdu Agriculture & Animal Husbandry besonders positiv in sozialen Medien diskutiert. Diese positive Stimmung zeigt sich auch in den aktuellen Diskussionen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Dividendenrendite von Pengdu Agriculture & Animal Husbandry liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,65 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 276,07 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent), was darauf hindeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.