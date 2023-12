Hunan Dakang Food and Agriculture Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Pengdu Agriculture & Animal Husbandry liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor mit -36,86 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,91 Prozent erzielt hat, liegt das Unternehmen mit 30,95 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in Bezug auf den Aktienkurs lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Laut Analyse waren die Kommentare überwiegend positiv, und in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Pengdu Agriculture & Animal Husbandry diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pengdu Agriculture & Animal Husbandry beträgt 276, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Pengdu Agriculture & Animal Husbandry derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Diese große Differenz von 1,66 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,66 %) führt zur Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".