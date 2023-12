Hunan Corun New Energy Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Aktienkurs von Hunan Corun New Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Aktie damit 44,48 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -1,08 Prozent. Aktuell liegt Hunan Corun New Energy 44,15 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hunan Corun New Energy-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 75 erreicht, was auf eine Überkauftheit hindeutet und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (71,05) zeigt ebenfalls eine Überkauftheit, wodurch das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Schlecht" eingestuft wird.

Die Analyse der Stimmung zu Hunan Corun New Energy auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen führt hingegen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine erhöhte Aktivität und eine positive Änderung des Stimmungsbildes in den vergangenen Monaten. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" für Hunan Corun New Energy.