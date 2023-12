Hunan Corun New Energy Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Hunan Corun New Energy-Aktie wird aktuell anhand verschiedener technischer Analysemethoden bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der aktuelle Wert bei 6,46 CNH liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 4,92 CNH, was einem Unterschied von -23,84 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert von 5,11 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) wird zur Analyse herangezogen. Der RSI für die Hunan Corun New Energy-Aktie liegt aktuell bei 23,73, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 59, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als "Gut" eingestuft.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Hunan Corun New Energy-Aktie mit einer Rendite von -50,84 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") mehr als 51 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von 51,23 Prozent deutlich darunter. Auf Grundlage dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Des Weiteren zeigt die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien, dass es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Hunan Corun New Energy gab. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die steigende Aufmerksamkeit und Diskussion über die Aktie führen zu einem weiteren "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit für die Hunan Corun New Energy-Aktie ein differenziertes Bild, das auf verschiedene Analysekriterien zurückzuführen ist.