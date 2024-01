Hunan Corun New Energy Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Hunan Corun New Energy wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,38 CNH, während der Kurs der Aktie bei 4,71 CNH um -26,18 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 5,08 CNH, was einer Abweichung von -7,28 Prozent entspricht und die Aktie somit zu einem "Schlecht"-Wert in diesem Zeitraum macht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hunan Corun New Energy zeigt eine Ausprägung von 43,1 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 60,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,84 Prozent erzielt, was 52,41 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Hunan Corun New Energy aktuell 52,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.