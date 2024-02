Hunan Corun New Energy Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Hunan Corun New Energy in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Aktie von Hunan Corun New Energy in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 39,47 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 40,72 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hunan Corun New Energy kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Hunan Corun New Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 5,79 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,12 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Unterperformance, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in der einfachen Charttechnik führt.