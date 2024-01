Hunan Boyun New Materials Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Aktienkurs von Hunan Boyun New Materials verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,03 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite 2,33 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,3 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 1,35 Prozent, wobei Hunan Boyun New Materials derzeit um 2,39 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Boyun New Materials beträgt derzeit 168. Im Vergleich dazu liegt das KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" im Durchschnitt bei 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft, was eine neutrale Einschätzung zur Folge hat.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich sagen, dass die Aktivität der Aktie im Durchschnitt liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Tendenz, was zu einer Bewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Hunan Boyun New Materials eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche einen geringeren Ertrag um 1,48 Prozentpunkte bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".