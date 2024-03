Hunan Boyun New Materials Aktie: Tut sie es schon wieder?

Das Unternehmen Hunan Boyun New Materials weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 136 auf, was im Vergleich zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen weder überbewertet noch unterbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik ergibt sich bei Hunan Boyun New Materials eine negative Differenz von -1,53 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 7,4 CNH, während der Aktienkurs bei 6,82 CNH um -7,84 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,47 CNH, was einer Abweichung von +5,41 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hunan Boyun New Materials-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (38) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (31,6) führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse der fundamentalen und technischen Kriterien eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Hunan Boyun New Materials.

