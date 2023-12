Hunan Boyun New Materials Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von Hunan Boyun New Materials hat im Vergleich zum Vorjahr eine Rendite von -1,03 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich mit dem Sektor "Industrie" liegt die Aktie 1,44 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,41 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 0,39 Prozent, wobei Hunan Boyun New Materials aktuell 1,43 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse hat der aktuelle Kurs der Hunan Boyun New Materials von 7,97 CNH eine Entfernung von +3,1 Prozent vom GD200 (7,73 CNH), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 7,75 CNH, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Hunan Boyun New Materials liegt bei 0 Prozent, was 1,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hunan Boyun New Materials liegt der RSI7 aktuell bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 47,62, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

