Hunan Boyun New Materials Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Hunan Boyun New Materials schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Der Unterschied beträgt 1,49 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,49 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Hunan Boyun New Materials bei 7,8 CNH, was einer Entfernung von +0,52 Prozent vom GD200 (7,76 CNH) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,69 CNH, was zu einem Abstand von +1,43 Prozent führt und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Hunan Boyun New Materials-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie einen Wert von 168,51 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für die Hunan Boyun New Materials-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 51,85, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 47,22 aufweist. Dies führt zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.