Hunan Boyun New Materials Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 136,61 liegt Hunan Boyun New Materials auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was einer Neutral-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien entspricht.

Die Anlegerstimmung gegenüber Hunan Boyun New Materials ist größtenteils positiv. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Hunan Boyun New Materials-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") und der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche liegt Hunan Boyun New Materials mit einer Rendite von -25,63 Prozent bzw. -20,18 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.