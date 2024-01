Hunan Baili Engineering Science and Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Hunan Baili Engineering Sci & Tech liegt bei 41,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 40,06 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird das Rating somit als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnete Hunan Baili Engineering Sci & Tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,89 Prozent. Andere Aktien aus der "Bauwesen"-Branche stiegen im Durchschnitt um 1,31 Prozent, was zu einer Underperformance von -17,2 Prozent für Hunan Baili Engineering Sci & Tech führt. Im "Industrie"-Sektor betrug die Rendite 1,14 Prozent, wobei Hunan Baili Engineering Sci & Tech 17,03 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Hunan Baili Engineering Sci & Tech wurden in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Hunan Baili Engineering Sci & Tech insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Hunan Baili Engineering Sci & Tech in den vergangenen Monaten eine normale Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum verändert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit wird Hunan Baili Engineering Sci & Tech insgesamt als "Neutral" bewertet.