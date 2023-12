Hunan Baili Engineering Science and Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die technische Analyse der Hunan Baili Engineering Sci & Tech-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 9,52 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 8,7 CNH weicht somit um -8,61 Prozent ab, was in der charttechnischen Bewertung als "Schlecht" eingestuft wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (8,26 CNH) über dem gleitenden Durchschnitt um +5,33 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität zu Hunan Baili Engineering Sci & Tech langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Auch die Analyse der Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen zeigt eine neutrale Einschätzung, sowohl in den Kommentaren als auch in den aufgegriffenen Themen. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Hunan Baili Engineering Sci & Tech derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit in unserer Analyse mit "Neutral" bewertet.