Hunan Baili Engineering Science and Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Aktienkurs von Hunan Baili Engineering Sci & Tech ist in den letzten 12 Monaten um -28,19 Prozent gesunken. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -0,87 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -27,32 Prozent im Branchenvergleich für Hunan Baili Engineering Sci & Tech führt. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -0,52 Prozent, und Hunan Baili Engineering Sci & Tech lag 27,67 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Kommentare zu Hunan Baili Engineering Sci & Tech auf sozialen Plattformen waren neutral. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 9,62 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,64 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -10,19 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,26 CNH, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen. Die Rate der Stimmungsänderung für Hunan Baili Engineering Sci & Tech zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Aktie von Hunan Baili Engineering Sci & Tech hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.