Hunan Baili Engineering Science and Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Der RSI der Hunan Baili Engineering Sci & Tech-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 47,48, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hunan Baili Engineering Sci & Tech.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,63 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,44 CNH deutlich darunter liegt (-12,36 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine geringe Abweichung von +2,06 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Hunan Baili Engineering Sci & Tech-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Hunan Baili Engineering Sci & Tech wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Hunan Baili Engineering Sci & Tech im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 28 Prozent darunter liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Bauwesen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei -0,93 Prozent, während Hunan Baili Engineering Sci & Tech um 27,26 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.