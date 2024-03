Hunan Baili Engineering Science and Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Hunan Baili Engineering Sci & Tech hat in den letzten Tagen einen Kurs von 5,87 CNH erreicht, was einer Abweichung von -17,9 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die letzten 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 -34,19 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume führt.

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche hat die Hunan Baili Engineering Sci & Tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,94 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -24,99 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit -25,52 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hunan Baili Engineering Sci & Tech liegt bei 37,21, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigen interessante Ausprägungen für die Hunan Baili Engineering Sci & Tech. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie.