Hunan Baili Engineering Science and Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Aktienkurs von Hunan Baili Engineering Sci & Tech hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -18,12 Prozent verzeichnet, was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt des Industriesektors liegt. Auch im Vergleich zur Bauwesen-Branche, die eine mittlere Rendite von -18,07 Prozent aufweist, liegt das Unternehmen mit 0,05 Prozent darunter. Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hunan Baili Engineering Sci & Tech liegt bei 91,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 72,61 eine Überkauftheit an. Somit erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hunan Baili Engineering Sci & Tech-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt unterdurchschnittliche Werte aufweist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Hunan Baili Engineering Sci & Tech aufgrund der genannten Kriterien insgesamt ein "Neutral"-Rating.