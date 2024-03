Hunan Aihua Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Hunan Aihua auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 48,3 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Hunan Aihua derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 20,91 CNH, während der Kurs der Aktie (17,98 CNH) um -14,01 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein Wert von 18,13 CNH, was einer Abweichung von -0,83 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird Hunan Aihua daher als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Hunan Aihua in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,42 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -21,08 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie 16,48 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Hunan Aihua.