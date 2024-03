Hunan Aihua Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Aktienkurs von Hunan Aihua zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -22,04 Prozent, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -12,22 Prozent, wobei Hunan Aihua mit 9,82 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergibt, dass Hunan Aihua derzeit ein "Schlecht"-Rating hat, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 21,01 CNH, während der Kurs der Aktie bei 17,5 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,71 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 18,51 CNH ergibt eine Abweichung von -5,46 Prozent, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Meinung der Anleger zu Hunan Aihua ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat auch 5 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Hunan Aihua weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 ergeben eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt dies ein "Neutral"-Rating für das Hunan Aihua-Wertpapier in diesem Abschnitt.