Hunan Aihua Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An 11 Tagen wurde hauptsächlich über positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hunan Aihua unterhalten. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Konkret gab es 7 "Schlecht"-Signale und kein "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse konnte Hunan Aihua in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,65 Prozent erzielen. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche stiegen im Durchschnitt um 17,22 Prozent, was eine Underperformance von -34,87 Prozent im Branchenvergleich für Hunan Aihua bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,46 Prozent im letzten Jahr, und Hunan Aihua lag 30,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Betrachtet man den Relative Strength-Index, so ergibt sich für die Aktie der Hunan Aihua ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hunan Aihua-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 32,23, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,37, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Abschließend kann man auf Basis der technischen Analyse feststellen, dass die Hunan Aihua derzeit als "Neutral" betrachtet wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 22,59 CNH, während der Kurs der Aktie (22,08 CNH) um -2,26 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu der Einstufung als "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 22,16 CNH, was einer Abweichung von -0,36 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.