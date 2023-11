Hummingbird Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Dividende: Die Dividendenrendite von Hummingbird liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (9,04 %) als niedrig einzustufen ist. Dies ergibt eine Differenz von 9,04 Prozentpunkten, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Anleger: In den sozialen Medien wurde Hummingbird in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, vor allem von privaten Nutzern. Unsere Redaktion hat verschiedene Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren ebenfalls überwiegend positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Hummingbird-Aktie einen neutralen Status. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Hummingbird liegt bei 10, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert bei 39,2 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") weist Hummingbird mit einer Rendite von 103,92 Prozent eine überdurchschnittlich gute Entwicklung auf. Dies liegt mehr als 123 Prozent über der durchschnittlichen Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche von -19,44 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier führt die sehr gute Entwicklung zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.