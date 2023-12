Hummingbird Aktie: Was noch aussteht!

Die Hummingbird-Aktie wird in verschiedenen Kategorien analysiert, um Investoren eine umfassende Einschätzung zu ermöglichen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 8,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hummingbird-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 11,95 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 10,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -12,13 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage aktuell 10,14 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (+3,55 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Materialien") ergibt sich eine Rendite von 70,16 Prozent im vergangenen Jahr, was 88,82 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -18,66 Prozent, und Hummingbird liegt aktuell 88,82 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,09, was 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 37 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Hummingbird auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.