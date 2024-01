Hummingbird Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hummingbird betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 40 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Hummingbird derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,49, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für Hummingbird hindeutet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Hummingbird weist ein KGV von 5,09 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 36,81. Dies führt zu einer Unterbewertung von 86 Prozent, weshalb wir die Aktie als "Gut"-Empfehlung einstufen.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Hummingbird in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 70,16 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -16,46 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +86,62 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 12,12 GBP für die Hummingbird-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,5 GBP, was einen Unterschied von -13,37 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hummingbird daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.