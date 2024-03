Hummingbird Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Hummingbird-Aktie ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen die Diskussionen in den sozialen Medien vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Hummingbird derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,73 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hummingbird-Aktie aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 91,35 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25-Wert von 60 deutet jedoch darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die charttechnische Entwicklung der Hummingbird-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Insgesamt erhält die Hummingbird-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung, während die Dividendenrendite, der Relative Strength-Index und die technische Analyse zu einer "Schlecht"-Einstufung führen.