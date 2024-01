Humm Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse der Aktie von Humm zeigt positive Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft derzeit bei 0,44 AUD, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +13,64 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Der GD50 liegt bei 0,45 AUD, was einer Differenz von +11,11 Prozent entspricht und somit auch ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der RSI für 7 Tage liegt bei 71,43, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 31, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Humm ist positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren positive Themen, was wiederum zu einer positiven Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Humm zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Humm auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine positive Bewertung.