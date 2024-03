Humbl Aktie: Das sieht interessant aus!

In den letzten zwei Wochen wurde das Unternehmen Humbl von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Humbl liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 50 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Neutral".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Humbl zeigt sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Die Dividendenrendite von Humbl beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.