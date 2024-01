Humbl Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Das Stimmungs- und Buzz-Niveau rund um die Aktie von Humbl wurde von Experten analysiert. Dabei wurden sowohl die Analysen aus Bankhäusern als auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein mittleres Stimmungsbild. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität und führte zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Humbl wies eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie von Humbl bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Humbl. Als Resultat wurde die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Humbl führte bei einem Niveau von 60 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wurde mit 52,63 bewertet, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bezüglich der Dividende von Humbl wurde festgestellt, dass sie im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (3,36 %) niedriger ausfällt, da die Dividendenrendite 0 % beträgt. Daraus ergab sich eine Einstufung als "Schlecht".