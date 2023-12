Humbl Aktie: War das schon alles?

Die Aktienanalyse von Humbl zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aufweist, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,38 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung bei Humbl in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Humbl als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 33,33, was eine "Neutral"-Empfehlung zur Folge hat, während der RSI25 bei 47,06 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Humbl festgestellt wurde. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion, bei der keine signifikanten Unterschiede festgestellt wurden. Zusammenfassend erhält Humbl für diese Stufe daher ein "Neutral".