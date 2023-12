Humbl Aktie: Knallt es bald?

Die Anlegerstimmung für Humbl war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Von insgesamt neun Tagen waren nur einer positiv und acht negativ. An fünf Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Humbl daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für Humbl liegt derzeit bei 50, was als neutral gilt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI somit eine Einstufung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Humbl derzeit mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche beträgt -3. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Humbl-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien deuten ebenfalls auf negative Entwicklungen hin. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes beobachtet, und auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Insgesamt erhält Humbl auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.