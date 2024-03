Humax führt EV Heimladegeräte auf dem europäischen Markt ein

London, 7. März 2024 (ots/PRNewswire) -Humax, der Anbieter einer umfassenden Mobilitätsplattform, hat angekündigt, dass er mit der Einführung seiner EV Heimladegerätreihe in Europa in den globalen Markt für das Aufladen von Elektrofahrzeugen expandieren wird. Diese Entwicklung basiert auf der Erfahrung und technischen Innovation des Unternehmens, die bereits auf dem koreanischen Markt etabliert sind.Das EV Heimadegerät von Humax wird unter dem Markennamen Humax ECORD auf den Markt kommen. Das ECORD ist ein intelligentes Ladegerät der nächsten Generation, das für das einfache Aufladen zu Hause entwickelt wurde. Über die von Humax selbst entwickelte, benutzerfreundliche mobile App können Autobesitzer zwischen geplanten Ladezeiten und manuellen Optionen wählen. Die App kann auch die Ladebedingungen überwachen und die Software über OTA aktualisieren.Auf dem britischen Markt werden die Kunden in der Lage sein, von intelligenten Energieeffizienzen zu profitieren, wie z. B. zufällige Verzögerungen und Gebühren außerhalb der Spitzenzeiten, wie von der britischen Regierung gefordert. Die Humax-Ladegeräte bieten auch Solarlade- und Lastausgleichsfunktionen und nutzen die Solarenergie im Haus zum Laden von Elektrofahrzeugen.Humax wird seinen Kunden sichere und bequeme Installationsdienste anbieten, indem es mit qualifizierten Installateuren zusammenarbeitet. Aufgrund seiner Bekanntheit auf dem europäischen Markt für Set-Top-Boxen wird Humax UK seine EV-Ladedienste zunächst über eine eigene Website anbieten (https://humaxcharging.com/uk). Gleichzeitig wird Humax in Deutschland durch Partnerschaften mit lokalen Vertriebs- und Distributionsnetzen in den Markt eintreten.Neben der Lieferung von EV-Ladegeräten für den Heimgebrauch in Europa plant Humax auf der Grundlage seiner CPO-Erfahrung in Korea einen europaweiten Einstieg in den Markt für kommerzielle EV-Ladegeräte.Jeff Kim, Präsident von Humax, sagte: „Da der globale Markt für die Installation von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge wächst, wird Humax seine eigene Technologie und sein globales Vertriebsnetz in Übersee nutzen, um neues Geschäftswachstum auf dem Markt für Ladegeräte aufzubauen, basierend auf seiner Anerkennung als führende Marke auf dem globalen STB-Markt."Informationen zu Humax Humax ist einer der weltweit größten Hersteller von Smart-Home-Lösungen, vernetzten Geräten, Netzwerk- und Mobilitätslösungen und vertreibt seine Produktpalette in mehr als 90 Ländern. Seit mehr als 30 Jahren hat sich das Unternehmen einen guten Ruf als führender Anbieter von qualitativ hochwertigen, funktionsreichen Smart-TV-Produkten sowie von umfassenden Mobilitätslösungen mit einem umfangreichen Portfolio fortschrittlicher Technologien für globale Betreiber erworben, darunter eine Plattform für Mobilitätsdienste, -geräte und -knotenpunkte, Parkvorgänge, gemeinsame Mobilitätsdienste und intelligente Gebäudelösungen. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf All-in-One-Flottenmanagementsysteme und Ladetechnik für Elektrofahrzeuge für den privaten und gewerblichen Gebrauch spezialisiert.Weitere Informationen zu Humax finden Sie unter https://humaxcharging.com/ukLaden Sie das Bild und das Humax ECORD-Logo unter herunter:https://www.dropbox.com/scl/fo/96telqktyop9nte8uisac/h?rlkey=dqznuj6bqlqsa3z27z8noyug8&dl=0Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2355128/Humax_ECORD.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2355129/Humax_ECORD_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/humax-fuhrt-ev-heimladegerate-auf-dem-europaischen-markt-ein-302082247.htmlPressekontakt:Jenny Hodge E-Mail: jenny@a2dc.co.uk Tel: +44 (0)7775 897360 sales@humaxcharging.comOriginal-Content von: Humax, übermittelt durch news aktuell