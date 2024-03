Humanwell Healthcare Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die Anlegerstimmung gegenüber Humanwell Healthcare war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Humanwell Healthcare daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Handelssignale.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionen über das Unternehmen waren intensiver als üblich. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Humanwell Healthcare-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt aktuell 70, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine neutralere Betrachtung.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Humanwell Healthcare.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -13,89 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Auch in Bezug auf den GD50 der vergangenen 50 Tage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Humanwell Healthcare-Aktie als "Schlecht" bewertet.