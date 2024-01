Humanwell Healthcare Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Aktienkurs des Unternehmens Humanwell Healthcare hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 14,38 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in der Kategorie "Arzneimittel". Auch die Anlegerstimmung ist neutral, basierend auf Social-Media-Diskussionen und Nachrichten über das Unternehmen in den letzten Tagen. Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Schlusskurs der Aktie am letzten Handelstag bei 23,28 CNH lag, was einen Unterschied von -6,24 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 200 Tage darstellt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine schlechte charttechnische Bewertung hin. Darüber hinaus ist der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage bei 72,73 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine schlechte Bewertung erhält. Beim RSI auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Humanwell Healthcare-Aktie daher eine schlechte Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.

