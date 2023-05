Humans.AI führt Blockchain-Innovation für sicheres AI-Management ein

London (ots/PRNewswire) -Humans.ai (https://humans.ai/), führender Anbieter von Blockchain- und Künstliche-Intelligenz-Lösungen, freut sich, den Start seiner mit Spannung erwarteten KI-Blockchain bekannt zu geben. Die weltweit erste Blockchain-Plattform ist ein Ökosystem, in dem künstliche Intelligenz mühelos skaliert und innerhalb eines noch nie dagewesenen Rahmens von Ethik und Transparenz gesteuert werden kann.„Wir glauben fest daran, dass Blockchain den idealen Rahmen für ethische KI bietet", so Sabin Dima, Gründer und CEO von Humans.ai (https://humans.ai/). „Unsere Plattform umfasst Skalierbarkeit, Sicherheit und Dezentralisierung - wesentliche Eigenschaften, die KI-Systeme befähigen, faire und transparente Entscheidungen zu treffen. Durch die Nutzung der Blockchain stellen wir sicher, dass KI-Anwendungen rechenschaftspflichtig, überprüfbar und transparent sind und gleichzeitig innerhalb der ethischen und rechtlichen Grenzen arbeiten. Unsere bahnbrechende Lösung beseitigt effektiv die vorherrschenden Bedenken in Bezug auf KI-Entwicklung und -Innovation", fügte Dima hinzu.„Unser Mainnet ist skalierbar, sicher und bereit, die wachsenden Anforderungen des KI-Ökosystems zu erfüllen und ist für optimale Leistung gerüstet. Wir sind gespannt auf das Live-Debüt und freuen uns auf wertvolles Feedback von unseren erfahrenen Validierern", erklärte Dima.Die revolutionäre Blockchain von Humans.ai nutzt die Leistungsfähigkeit von Web3 und ist bereit, die Landschaft der KI-Ausführung, -Einführung und -Governance neu zu gestalten und die Voraussetzungen für eine beispiellose Kreativwirtschaft zu schaffen, in der Entwickler die Möglichkeit haben, ihre digitalen Assets wirklich zu besitzen und zu monetarisieren.Die Humans Blockchain der KI dient als transformatives Ökosystem, das KI-Projekte fördert und gleichzeitig transparente ethische Standards gewährleistet. Für KI-Forscher und -Entwickler dient die Blockchain für KI auch als dynamische Startrampe, die die Kluft zwischen KI-Projekten und realen Anwendungen überbrückt, die das Leben der Menschen verbessern und Probleme in der realen Welt lösen. Mit den zusätzlichen Vorteilen der Rückverfolgbarkeit, Transparenz und fortschrittlichen Datensicherheit läutet diese Blockchain eine Ära der beschleunigten Umsatzgenerierung ein und ermöglicht einen florierenden Markt für den Kauf und die Nutzung innovativer KI. Durch die Einführung modernster Governance-Regeln will Humans.ai die ethischen Dilemmata im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz lösen.Die Blockchain der KI ist die Antwort von Humans.ai auf das ethische Dilemma, mit dem die künstliche Intelligenz derzeit konfrontiert ist - unter Verwendung eines Proof-of-Human-Mechanismus - und stellt gleichzeitig einen Weg zur Schaffung einer dezentralen KI-Wirtschaft dar.Informationen zu Humans.aiHumans.ai (https://humans.ai/) ist ein globaler Vorreiter bei Blockchain- und Künstliche-Intelligenz-Lösungen. Die bahnbrechende KI-Blockchain von Humans.ai, die sich dem ethischen Einsatz von KI verschrieben hat, bietet ein konkurrenzloses Ökosystem, das KI-Projekte unterstützt und gleichzeitig Transparenz und Verantwortlichkeit gewährleistet.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/humansai-fuhrt-blockchain-innovation-fur-sicheres-ai-management-ein-301838685.htmlPressekontakt:Mihaela Becheru,mihaela@prcouncil.io,+40766350466Original-Content von: Humans.ai, übermittelt durch news aktuell