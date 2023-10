Humanitäre Hilfe soll von Ägypten in den Gazastreifen gelangen

GENF (dpa-AFX) - Die Vereinten Nationen wollen humanitäre Hilfe für die im Gazastreifen eingeschlossen mehr als zwei Millionen Menschen aus dem Nachbarland Ägypten anliefern. Das teilte Tamara Alrifai, die Kommunikationschefin des UN-Hilfswerks für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

UNRWA-Leiter Philippe Lazzarini sei in Kairo, "um mit den ägyptischen Behörden die Lage in Gaza zu erörtern und zu klären, wie am besten sichergestellt werden kann, dass UN-Mitarbeiter und dringende humanitäre Hilfsgüter in den Gazastreifen rein und raus können", teilte Alrifai mit. "Wir arbeiten daran, dass die Lieferungen von Rafah aus erfolgen können, sobald die Bedingungen es zulassen."

Rafah ist der einzige Grenzübergang vom Gazastreifen nach Ägypten. Alle anderen Grenzübergänge gehen nach Israel. Sämtliche, auch der ägyptische Übergang sind zur Zeit geschlossen. Alrifais Büro ist in Amman in Jordanien.

Im Gazastreifen leben rund 2,3 Millionen Palästinenser. Die große Mehrheit sei auf Unterstützung mit Trinkwasser, Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung angewiesen, so Alrifais.

Israel hat nach den Terrorangriffen der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel mit mehr als 1200 Toten eine Blockade über das Gebiet verhängt./oe/DP/ngu