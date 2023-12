Humanigen Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Humanigen eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und sechs negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb Humanigen basierend auf einer Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass es keine positiven, keine neutralen und eine schlechte Einschätzung gibt, was im Durchschnitt zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0,5 USD, was in Anbetracht des letzten Schlusskurses von 0,0007 USD einer potenziellen Steigerung um 71328,57 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt wird die Aktie aus Analystensicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Humanigen-Aktie liegt bei 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 50,41 führt zu der gleichen Bewertung. Somit wird die Aktie nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Humanigen in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Humanigen hierfür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.