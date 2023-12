Humanigen Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Humanigen als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von 14,29 deutet auf eine "Gut"-Empfehlung hin, während der RSI25-Wert von 49,57 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionsintensität über die Aktie hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Analysten bewerten die Humanigen-Aktie aktuell als "Schlecht". Von insgesamt 1 Bewertung in den letzten zwölf Monaten entfallen keine auf "Gut" und keine auf "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotenzial von 49900 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Humanigen eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positiv über den Wert gesprochen wurde. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene. Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung.