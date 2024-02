Humanigen Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Stimmung und der Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie spielt die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Im Falle von Humanigen wurden interessante Ausprägungen festgestellt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, da eine negative Änderung identifiziert wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Humanigen in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Humanigen führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Analysteneinschätzung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Humanigen 0 mal die Einschätzung Gut, 0 mal die Einschätzung Neutral und 1 mal das Rating Schlecht vergeben. Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Humanigen vor, jedoch beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 0.0001 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 499900 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 0,5 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".