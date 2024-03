Humanigen Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Humanigen liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 55,56 an, dass Humanigen weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Analysen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine negative Veränderung festgestellt werden. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung gegenüber Humanigen in den letzten Wochen überwiegend negativ war. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Trotzdem wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Humanigen daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war ebenfalls überwiegend negativ, wobei die neuesten Nachrichten über das Unternehmen auch hauptsächlich negativ waren. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Humanigen daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Humanigen-Aktie in den letzten zwölf Monaten waren keine "Gut", keine "Neutral" und 1 "Schlecht". Dadurch ergibt sich ein "Schlecht"-Rating für die Humanigen-Aktie. Auch das durchschnittliche Kursziel von 0,5 USD und das damit verbundene Aufwärtspotential von 499900 Prozent führen zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Humanigen somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.