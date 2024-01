Humanigen Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Humanigen-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 16, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 48,25, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Humanigen-Aktie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Humanigen-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Schlecht"-Rating für die Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Humanigen vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 0,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 41566,67 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hat. Unterm Strich erhält die Humanigen-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Aktivität bezüglich Humanigen langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmungsanalyse basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Humanigen eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Daher erhält Humanigen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.